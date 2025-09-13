Но с помощью правильного домашнего ухода можно поддерживать ухоженный вид бровей в перерывах между посещениями салона. Как это делать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Как нужно правильно ухаживать за бровями?
В сфере ухода за бровями эксперты советуют применять структурированный подход, чтобы достичь и поддерживать отполированный вид. Процесс обычно начинается с коррекции, которая улучшает контур бровей, создавая основу для дальнейших процедур.
- Коррекцию следует проводить каждые 3 – 4 недели. Однако тем, у кого быстро растут волосы, которые могут потерять желаемую форму, рекомендуется возвращаться на коррекцию каждые 2 – 3 недели.
- Окрашивание лучше всего проводить раз в месяц. Частое окрашивание может привести к сухости и обесцвечиванию волос, поэтому клиентам следует избегать повторного окрашивания, если коррекция планируется в течение 2 недель.
- Ламинирование бровей рекомендуется проводить раз в 1,5 – 2 месяца. Перед процедурой стоит провести питательный уход.
Как и когда ухаживать за бровями / Фото Pinterest
Для достижения оптимального результата специалисты рекомендуют сочетать ламинирование с коррекцией и окрашиванием в рамках одного визита. Это позволяет клиентам уйти из салона с обновленным внешним видом, а следующий сеанс запланирован примерно через 25 – 28 дней.
Такой режим предотвращает перегрузку волосков процедурами, обеспечивая постоянный ухоженный вид.
Какая форма бровей модная в 2025 году?
В 2025 году в моде брови средней ширины с тонким изгибом, которые подходят к любой форме лица и не требуют особого ухода.
Эта форма бровей создает эффект подтянутости лица. Однако, не стоит делать брови слишком широкими, поскольку это утяжелит черты лица.