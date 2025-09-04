Какие помады сейчас в тренде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на стилиста Елену Шевченко. Эти 4 оттенка уже покорили подиумы, страницы журналов и социальные сети.
Какой цвет помады выбрать на осень-2025?
- Насыщенный красный
С приближением осеннего сезона красный цвет снова приобретает популярность, укрепляя свой статус вневременного выбора. Этот оттенок ассоциируется с силой, уверенностью и страстью.
Красный – вечная классика / Фото Pinterest
В осеннем макияже красный служит ярким акцентом, что поднимает даже самые сдержанные образы. Эксперт рекомендует выбирать оттенки с холодными или нейтральными полутонами. Этой осенью красный – это не просто цвет, это утверждение.
- Пыльный розовый (темный нюд)
Любимый среди поклонниц повседневного макияжа. Этот нежный и приглушенный оттенок органично сочетает элегантность спокойных тонов с насыщенной глубиной, характерной для осенних цветов.
Помада особенно хорошо подходит как для классического стиля "без макияжа", так и для легкого макияжа "smokey eye", что делает ее обязательным дополнением к любой косметичке.
- Глубокий коричневый
Возрождая моду 90-х, коричневые помады возвращаются на бьюти-сцену с новой силой. В этом году в тренде доминируют оттенки от шоколада и кофе до карамели, доступны как в матовом, так и в легком сатиновом исполнении.
Эксперт отмечает, что эти насыщенные оттенки способствуют эффектному и изысканному виду, особенно в сочетании с минималистичной одеждой и аксессуарами теплых тонов.
Осенью в тренде коричневые оттенки помады / Фото Pinterest
- Роскошный винный
С опадением листьев и снижением температуры винные оттенки, такие как бордо, марсала и слива, становятся визитными карточками осенней роскоши в 2025 году.
Эти насыщенные и драматические оттенки не только подчеркнут вечерний наряд, но и вызовут ощущение таинственности и женственности. Лучше всего смотрятся на помадах с насыщенной пигментацией и глянцем или кремовым финишем.
Помада с винным оттенком должна быть у каждой / Фото Pinterest
Какой макияж в тренде этой осенью?
"Поджаренный макияж" стал новым бьюти-трендом на TikTok. Его еще называют тоасти-макияж. Он имитирует легкий загар с помощью косметики. Прогнозируют, что это тренд осени-2025.
Сделать трендовый макияж легко:
- увлажните кожу кремом, нанесите тональное средство. Сделайте контуринг скул и лба. Для эффекта сияния используйте крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер;
- на Т-зону нанесите осветляющую пудру. По макияжу глаз – используйте бронзовые и коричневые оттенки на веках, дополнены несколькими слоями туши;
- на губы нанесите помаду теплого коричневого или нейтрального оттенка.