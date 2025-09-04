Які помади зараз в тренді, розповідає 24 Канал з посиланням на стилістку Олену Шевченко. Ці 4 відтінки вже підкорили подіуми, сторінки журналів і соціальні мережі.

Читайте також "На автоматі" – не найкраще рішення: ці помилки у знятті макіяжу старять вашу шкіру

Який колір помади вибрати на осінь-2025?

Насичений червоний

З наближенням осіннього сезону червоний колір знову набуває популярності, зміцнюючи свій статус позачасового вибору. Цей відтінок асоціюється з силою, впевненістю та пристрастю.



Червоний – вічна класика / Фото Pinterest

В осінньому макіяжі червоний слугує яскравим акцентом, що підіймає навіть найбільш стримані образи. Експертка рекомендує обирати відтінки з холодними або нейтральними півтонами. Цієї осені червоний – це не просто колір, це твердження.

Пилюжний рожевий (темний нюд)

Улюблений серед прихильниць повсякденного макіяжу. Цей ніжний і приглушений відтінок органічно поєднує елегантність спокійних тонів з насиченою глибиною, характерною для осінніх кольорів.

Помада особливо добре підходить як для класичного стилю "без макіяжу", так і для легкого макіяжу "smokey eye", що робить її обов'язковим доповненням до будь-якої косметички.

Глибокий коричневий

Відроджуючи моду 90-х, коричневі помади повертаються на б'юті-сцену з новою силою. Цього року в тренді домінують відтінки від шоколаду та кави до карамелі, доступні як у матовому, так і в легкому сатиновому виконанні.

Експертка відзначає, що ці насичені відтінки сприяють ефектному та вишуканому вигляду, особливо в поєднанні з мінімалістичним одягом та аксесуарами теплих тонів.



Восени у тренді коричневі відтінки помади / Фото Pinterest

Розкішний винний

З опаданням листя та зниженням температури винні відтінки, такі як бордо, марсала та слива, стають візитними картками осінньої розкоші у 2025 році.

Ці насичені та драматичні відтінки не лише підкреслять вечірнє вбрання, але й викличуть відчуття таємничості та жіночності. Найкращий вигляд мають на помадах з насиченою пігментацією і глянцем або кремовим фінішем.



Помада з винним відтінком має бути у кожної / Фото Pinterest

Який макіяж у тренді цієї осені?

"Підсмажений макіяж" став новим б'юті-трендом на TikTok. Його ще називають тоасті-макіяж. Він імітує легку засмагу за допомогою косметики. Прогнозують, що це тренд осені-2025.

Зробити трендовий макіяж легко: