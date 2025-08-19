Прогнозується, що тоасті-макіяжу стане фаворитом цієї осені. Б'юті-експерти розповіли, як відтворити трендовий мейкап, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

Як відтворити трендовий тоасті-макіяж?

Процес починається з підготовки шкіри за допомогою зволожувального крему, після чого наноситься тональний крем. Далі слід зробити контуринг вилиць та чола.

Для ефекту сяйва візажисти пропонують використовувати спеціальні засоби, серед яких крем-бронзатор, кремові рум'яна теплого відтінку та золотистий хайлайтер. Вони ідеально підходять для надання шкірі здорового сяйва.

Щоб завершити образ, на Т-зону слід нанести освітлювальну пудру. Для тих, хто хоче додати нотку грайливості, можна створити штучні веснянки за допомогою олівця для брів каштанового кольору.

Що стосується макіяжу очей, візажисти радять використовувати бронзові та коричневі відтінки на повіках, доповнені кількома шарами туші.

Щоб цілковито завершити естетику "тоасті", на губи варто нанести помаду теплого коричневого або нейтрального відтінку.

А якщо ви досі не знаєте, чому тональний підкреслює зморшки та пори, 24 Канал розповів як правильно наносити тональний крем, щоб уникнути такого ефекту.