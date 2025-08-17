24 Канал з посиланням на Real Simple розповідає про корисні лайфхаки, як підстригти чубчик вдома без шкоди іміджу та самооцінці. Головне пам'ятайте – спершу краще менше, ніж забагато одразу!

Як підстригти чубчик вдома?

Важливо приділити необхідний час і створити спокійну обстановку перед тим, як підрізати чубчик. Однак не варто приймати імпульсивні рішення щодо ножиць, особливо перед значними подіями, такими як важливі зустрічі або побачення.

Що потрібно мати:

гребінець із дрібними зубцями;

кілька великих затискачів для волосся;

гострі перукарські ножиці, ідеально довжиною 6–7 см;

дзеркало, добре освітлення та чисте сухе волосся.

Важливо! Стригти чубчик треба на сухе волосся. Мокре волосся має властивість "підстрибувати" під час висихання – це може призвести до ризику отримати в результаті значно коротший чубчик, ніж планувалося.

Покрокова інструкція:

Розділіть чубчик від решти волосся

За допомогою гребінця ретельно відокремте трикутну зону чубчика, що простягається від центру чола до зовнішнього краю брів. Щоб зосередити увагу на цій зоні, решту волосся закріпіть затискачами або зав'яжіть у хвіст, щоб воно не заважало укладанню.

Власницям подовжених країв чубчика рекомендується прибрати бічні частини й сконцентруватися виключно на центральній частині.

Задайте напрямок і довжину

Слід укладати чубчик так, як вважаєте за потрібне: прямим, зачесаним набік або злегка зміщеним від центру.

Щоб досягти бажаного вигляду, треба сформувати пальцями "петлю" з волосся. Для цього затисніть пасмо між вказівним і середнім пальцями недомінантної руки і опустіть пальці до рівня брів, намагаючись не тягнути волосся донизу.

Підстригання

Візьміть ножиці в домінантну руку і ріжте горизонтально трохи нижче лінії пальців. Зробіть невеликі зрізи, або "укуси", замість того, щоб намагатися зробити один розмашистий рух.

Волосся слід підстригати з кроком не більше 0,5 сантиметрів, оскільки краще підстригти мало, ніж занадто багато – завжди є можливість підстригти більше пізніше за потреби.

Пом'якшення лінії

Після підстригання основної довжини волосся затисніть чубчик між пальцями й розташуйте ножиці вертикально. Роблячи невеликі V-подібні зрізи по краю, ця техніка покращує текстуру і створює більш динамічний і природний вигляд.

