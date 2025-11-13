Сила омолоджуючого макіяжу полягає не у кількості косметики, а в правильному світлі, кольорах та текстурах, які створюють свіжий вигляд обличчя, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як виглядати молодшими на 10 років?

Підготуйте шкіру

Почніть макіяж з початкового догляду. Легкий крем заповнить дрібні зморшки та створить рівну основу для подальшого макіяжу. Далі нанесіть легку тональну основу чи СС-крем. Щільні матові текстури краще не використовувати, бо вони лише підкреслюють недоліки.

Виділіть очі

З віком повіки осідають на очах та стають візуально важчими. Для того, щоб освіжити обличчя, радимо скористатися м’якими тінями теплих відтінків. Підійде коричневий, сливовий чи персиковий колір. Тонка лінія підводки та туш на верхніх віях допоможуть відкрити погляд.

Контур та рум’яна

Класичне контурування під скулами може опустити обличчя. Замість цього скористайтеся м’яким контуром вище власної скулової лінії й рум’янами в персиково-абрикосових тонах.

Брови та губи

З віком брови рідшають, тому потрібно підняти арку олівцем – і обличчя одразу стане свіжим. Губи потрібно трішки зволожити малиновим чи ягідним блиском. Олівець повинен бути легким, без надмірного контуру.

Цього сезону у моду повертається макіяж з чітко обведеним контуром губ, що робить їх форму більш виразною і стійкою, пише Glamour. Для досягнення ефекту 90-х років, стиль передбачає підготовку губ, окреслення контуру олівцем, коригування та заповнення, а також завершення макіяжу блиском чи помадою.

