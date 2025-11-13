Створити стрілки не так складно, як багатьом здається, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У тіктоці чимало дівчат вчать робити макіяжі, тож рекомендуємо повторювати все за ними, щоб нафарбувати однакові та красиві стрілки.

Як швидко намалювати стрілки?

Для фарбування стрілок потрібен плаский скошений пензель з пружним ворсом та матові тіні чорного чи шоколадного кольору. Перед створенням стрілки, нанесіть на повіки матові тіні. Тоді на пензель наберіть темні тіні, струсіть надлишок, щоб уникнути обсипання на обличчі й проведіть пензлем невеликі лінії із зовнішніх кутиків очей.

Лайфхак фарбування стрілок: дивіться відео

Кінчики стрілок можна зробити гострими доволі просто. Треба лише легким рухом витягнути стрілочки в напрямку скронь. Додавати більше тіней не потрібно, лише вивести кінчики стрілок.

Для кращого вигляду, тоненько промалюйте внутрішні куточки очей. Якщо захочете зробити розтушовані стрілки, то в зовнішніх кутках акуратно підтішуйте верхній край невеликим пензлем у формі олівця.

Як швидко профарбувати стрілку: дивіться відео

Не завжди вдається вибудувати ідеальну лінію стрілок. У такому випадку можна скористатися лайфхаком зі скотчем чи прикладеним картоном. Перед нанесенням стрілок потрібно приклеїти скотч за формою майбутнього макіяжу там, де ви плануєте намалювати стрілки. Тоді по цій лінії можна фарбувати стрілки, не боячись, що рух вийде неточним.

Такий прийом можна застосовувати не лише з тінями, але й класичним рідким лайнером. Стрілки миттєво увиразнюють погляд та чудово підходять на повсякдення чи якийсь святковий день.

Красиві стрілки за хвилину: дивіться відео

Будь-який макіяж не обходиться без використання туші. Якщо вона засохла, то не завжди потрібно викидати тюбік. Спробуйте її трохи "оживити" завдяки простим лайфхакам, пише L’Oreal. Спочатку можете опустити її у теплу воду буквально на 5 хвилин. Тепло розм'якшить консистенцію всередині та зробить туш знову кремовою. А ще зволожити суху туш можна завдяки кільком краплям для лінз, які треба додати всередину.

