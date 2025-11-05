На перший план виходить коричнева туш, яку вже починають активно додавати у свої косметички модниці, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чому коричнева туш стала трендовою?

Нове покоління любить експериментувати, тому обирає коричневу туш, яка підкреслює погляд, але не перевантажує його. Гейлі Бібер, Софія Річі та Памела Андерсон на Met Gala 2025 демонстрували свій підхід до простого макіяжу, який тепер починає набирати обертів.

Дівчата обирають коричневу туш завдяки її універсальності. Вона гарно виглядає на світлій та засмаглій шкірі й чудово підходить до будь-якого кольору очей.

Часом чорна туш може бути занадто контрастною, а от коричнева створить м’який перехід, тож обличчя виглядатиме відпочилим. Для зрілої шкіри коричнева туш підходить ідеально – не підкреслює зморшки біля очей й не обсипається.

Шоколадний відтінок вигідно підкреслює зелені та блакитні очі, а холодні тони додають особливої глибини карим очам. Туш, яка гармонійно завершує образ вважається новою формою розкоші.

Коли світ поступово відмовляється від насиченого макіяжу, то коричнева туш – ідеальний варіант замість чорної. Навіть якщо вам не хочеться відмовлятися від класичної чорної туші, додайте до своєї косметички коричневий відтінок, який буде урізноманітнювати ваші мейки.

Підкреслити макіяж з коричневою тушшю можна завдяки кільком помадам, за якими фанатіють всі жінки, пише In Journal. Цієї осені в моді винні, коричневі, карамельні, червоні та сливові відтінки помади.

