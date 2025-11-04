Не всі жінки хочуть фарбувати волосся, щоб не пошкодити його, пише 24 Канал. Окрім того, після фарбування корені все одно доводиться постійно поновлювати новою фарбою в салоні. Щоб замаскувати небажані пасма, варто зосередити свою увагу на трьох стрижках, які підійдуть всім жінкам від 40 років.

Які стрижки маскують сивину?

Піксі

Стрижка є дещо сміливою, проте вдало освіжає образ та приховує сиве волосся. Завдяки об’єму зачіска стає легкою й візуально витягує обличчя та пом’якшує чіткі лінії. Чубчик може освіжити й омолодити образ, додавши нотку жіночності.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Багатошаровий боб

Перукарі радять стрижку всім жінкам, які мають рідке й тонке волосся. Зачіска надає волоссю об’єму, тож завдяки ній можна мати красивий та охайний вигляд. Перевагою стрижки є те, що вона не потребує фарбування, бо шари вдало приховують сивину.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Каскад

Жінки після 40 років часто носять ще довге волосся, тож для тих, хто не хоче його стригти – радимо звернути увагу на каскад. Подовжені пасма стрижки здатні приховати ознаки сивини по лінії росту волосся.



Вдалі стрижки, що маскують сивину / Фото Pinterest

Більшість жінок почали частіше обирати природний колір волосся замість фарбування, пише New Beauty. Один з найпопулярніших способів – це розтушовування сивини. Техніка не лише м’яко приховує сиве волосся, але й робить перехід між кольорами непомітним, завдяки чому волосся виглядає доволі натурально.

Як зафарбовувати сивину раз на 3 місяці?