Для тих, хто хоче оновити образ, рекомендуємо придивитися до стрижки боб, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Стрижка має елегантний вигляд й чудово пасує жінкам різного віку.

Як виглядає модна стрижка сезону?

Стиль цієї стрижки бере початок ще в 1920-х роках, але популярність зачіска здобула аж у 1960-му році. Класичний варіант бобу – довжина до лінії щелепи з прямими кінчиками, які легко загинаються всередину до обличчя.

Тепер стрижка стала ще універсальнішою, бо додалася легка текстура й недбалість. Боб найкраще пасує жінкам з овальним та квадратним обличчям. Для круглого обличчя потрібно додати більшу довжину, косий проділ чи легкі шари, щоб збалансувати пропорції.

Halo боб підходить для тонкого волосся, оскільки додає йому бажаного об’єму. Якщо ж воно дуже густе чи схильне до пухнастості, то за пасмами доведеться краще доглядати.

Укладати стрижку можна в класичному варіанті – сушити феном з круглою щіткою, підгинаючи кінчики всередину. Для отримання сучасного стилю підійде випрямлення.

Перукарі радять підстригати кінчики кожних 6 тижнів, щоб зберегти чіткість ліній. Halo боб добре підкреслює вилиці, лінію щелепи й надає волоссю форми, тому радимо придивитися до стрижки всім, хто хоче мати доглянутий вигляд.

Жінкам після 40 років можна робити короткі стрижки, пише видання Parade. Деякі зачіски надають об'єму та підкреслюють риси обличчя. Це піксі з бічним проділом, прямий боб, італійський боб, повітряний чубчик і кучерявий шег.

Кожна з цих стрижок має свої переваги: піксі освіжає обличчя, прямий боб акцентує на блиску волосся, італійський боб додає елегантності, повітряний чубчик пом'якшує зморшки, а кучерявий шег підходить для хвилястого волосся.

Які стрижки здатні омолодити?