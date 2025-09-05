Все що треба – правильна форма стрижки та трішки експериментів. Дізнайтеся, які стрижки зараз в тренді для тих, хто хоче освіжити свій образ, пише 24 Канал з посиланням на експертку L'oreal Даррен Джеймс.

Які стрижки освіжають образ?

Багатошаровий боб

Це універсальний вибір для жінок будь-якого віку та з різною довжиною волосся. Стрижка не тільки додає об'єму, але й пом'якшує риси обличчя, створюючи сучасний силует. Багатошаровий боб однаково стильно виглядає з коротким, середнім або довгим волоссям.



Багатошаровий боб – завжди вдалий вибір / Фото Pinterest

Чубчик

Правильно підібраний чубчик може зробити обличчя візуально меншим і ніжнішим. Однак стилісти застерігають від надмірно довгих чубчиків, які затуляють очі, і радять обирати таку довжину, яка обрамляє обличчя, залишаючи при цьому очі видимими, щоб виглядати блискуче.

Короткі стрижки

Стереотип про те, що коротке волосся – це для жінок старшого віку, застарів. Сучасні короткі зачіски, від "піксі" до довжини до плечей, не тільки стильні, але й здатні створити молодший вигляд, часто скидаючи від 5 до 10 років. Такі стрижки створюють живий і динамічний образ.



Короткі стрижки здатні освіжити образ / Фото Pinterest

Довге волосся з меліруванням

Тим, хто не наважується розлучитися з довгим волоссям, стилісти рекомендують використовувати світлові акценти для омолодження зачіски. Техніка легкого мелірування може підкреслити риси обличчя, додавши глибини та м'якості загальному вигляду. Цей метод пропонує простий, але ефективний спосіб освіжити образ без кардинальних змін.

Ефект легкої недбалості

Секрет збереження молодості – природність. Вважається, що зачіска, яка випромінює відчуття невимушеної "розкутості", нагадуючи про те, що ви щойно вскочили з ліжка, викликає відчуття свободи та життєвої енергії.



Недбала укладка – ключ до молодшого вигляду / Фото Pinterest

Тож, правильна стрижка, ледь помітне мелірування та трохи сміливості можуть змінити та освіжити зовнішній вигляд.

Які стрижки ідеальні для жінок 60+?

Підібрати ідеальну стрижку після 60 років для багатьох жінок є серйозним викликом, проте експерти наголошують, що це не повинно стримувати їх від вивчення модних тенденцій.

Вдало підібрана коротка стрижка здатна оживити жіночий образ, подарувавши відчуття молодості та впевненості в собі. Серед рекомендованих стилів для цієї вікової групи: французький боб, стрижка піксі, довгий та класичний боб.