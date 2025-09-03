Серед фаворитів – як вічна класика, так і більш грайливі, безтурботні варіанти. Тож, які зачіски подобаються чоловікам, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE
Від яких зачісок чоловіки в захваті?
- Довге пряме волосся
Класика, яку складно затьмарити. Пряме, гладке, довге волосся завжди має елегантний й звабливий вигляд.
- Хвилі та кучері
Природні хвилі завойовують визнання завдяки своїй привабливості. Експерти стверджують, що ці легкі укладки сприяють створенню образу відкритої, безтурботної та невимушеної жінки.
Хвилі та кучері приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
Крім того, багато чоловіків віддають перевагу доглянутим локонам, відзначаючи, що вони випромінюють виразний жіночий шарм.
- Недбалий пучок
Розпатланий пучок – універсальна зачіска, що доповнює як повсякденні джинси, так і елегантні вечірні сукні. Цей злегка "розслаблений" образ подобається чоловікам, пропонуючи поєднання невимушеного шарму і спокусливої привабливості.
- Кінський хвіст
Поєднуючи в собі елегантність і спортивність, хвіст продовжує залишатися позачасовою зачіскою. Ця універсальна зачіска елегантно демонструє шию та плечі, досягаючи балансу між спортивною привабливістю та жіночною грацією.
Багато чоловіків вважають хвіст однією з найпривабливіших рис жіночої зовнішності.
Кінський хвіст завжди виглядає привабливо / Фото Pinterest
- Коси та плетіння
Романтика залишається позачасовим трендом. Відродження елегантних зачісок, таких як акуратні коси та складні плетіння, привертає увагу і створює образ жіночності, який багато чоловіків вважає привабливим.
- Короткі стрижки
Такі стилі, як боб, піксі та навіть зухвалий панк все частіше асоціюються з упевненістю в собі – якістю, яку багато хто вважає привабливою. Тому короткі стрижки, як завжди, теж в тренді і серед фаворитів у чоловіків.
Які стрижки ідеальні для жінок 60+?
Пошук ідеальної стрижки після 60 років може стати серйозним викликом для багатьох. Однак, це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильно підібрана коротка стрижка може освіжити зовнішній вигляд жінки, й надати їй відчуття молодості та впевненості в собі.
Такими стрижками є:
- французький боб;
- піксі;
- довгий боб;
- класичний боб.