Більшість парфумів є легендарними, які завоювали свою любов у жінок впродовж багатьох років, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо хочете поповнити колекцію новим ароматом, рекомендуємо придивитися до добірки парфумів, які завжди раді отримати на Різдво француженки.

Які парфуми подобаються французьким дівчатам?

La Vie est Belle, Lancôme

Цей парфум є хітом у Франції. Виявляється, що флакон цих ароматів продається кожну хвилину! Аромат очолює рейтинги з 2012 року і досі не втрачає популярності. Композиція складається з ірису, пачулі та ванілі. Саме цей парфум обожнює Джулія Робертс.



J’adore, Dior

Аромат є квітковою легендою, оскільки композиція наповнена оксамитовою трояндою, ніжним жасмином та іланг-ілангом. Парфум вже багато років вважається символом елегантності.



Black Opium, Yves Saint Laurent

Фірмовою рисою цього аромату є сильний кавовий акорд, який відчутно вже з першої ноти. Аромат доповнює жасмин самбака та апельсиновий цвіт, а ваніль та деревні ноти додають вершкового відтінку. Парфум є доволі впізнаваним та бажаним.



La Petite Robe Noire Intense, Guerlain

Аромат сприймається як солодкий десерт, оскільки наповнений чорною вишнею, мигдалем та трояндою. Парфум залишає після себе гарний шлейф, тому так сильно подобається багатьом жінкам.



Libre Vanille Couture, Yves Saint Laurent Beauté

Обличчям цього парфуму є Дуа Ліпа. Аромат наповнений лавандою та апельсиновим цвітом, які огорнуті чорною бурбонською ваніллю з Мадагаскару. Нота лікерного рому додає амбрового характеру.



Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.

Які ще є цікаві аромати?