Большинство духов являются легендарными, которые завоевали свою любовь у женщин на протяжении многих лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Если хотите пополнить коллекцию новым ароматом, рекомендуем присмотреться к подборке духов, которые всегда рады получить на Рождество француженки.

Какие духи нравятся французским девушкам?

La Vie est Belle, Lancôme

Этот парфюм является хитом во Франции. Оказывается, что флакон этих ароматов продается каждую минуту! Аромат возглавляет рейтинги с 2012 года и до сих пор не теряет популярности. Композиция состоит из ириса, пачули и ванили. Именно этот парфюм обожает Джулия Робертс.



J'adore, Dior

Аромат является цветочной легендой, поскольку композиция наполнена бархатной розой, нежным жасмином и иланг-илангом. Парфюм уже много лет считается символом элегантности.



Black Opium, Yves Saint Laurent

Фирменной чертой этого аромата является сильный кофейный аккорд, который ощутимо уже с первой ноты. Аромат дополняет жасмин самбака и апельсиновый цвет, а ваниль и древесные ноты добавляют сливочного оттенка. Парфюм довольно узнаваемым и желанным.



La Petite Robe Noire Intense, Guerlain

Аромат воспринимается как сладкий десерт, поскольку наполнен черной вишней, миндалем и розой. Парфюм оставляет после себя красивый шлейф, поэтому так сильно нравится многим женщинам.



Libre Vanille Couture, Yves Saint Laurent Beauté

Лицом этого парфюма является Дуа Липа. Аромат наполнен лавандой и апельсиновым цветом, которые окутаны черной бурбонской ванилью с Мадагаскара. Нота ликерного рома добавляет амбрового характера.



Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.

