Парфюмеры говорят, что амбер – это не просто нота, а целый аккорд, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Амбра сочетает в себе ваниль, пачули, бензоин, мускус и пудровые оттенки. Для тех, кто ищет на зиму чувственные ароматы, предлагаем посмотреть 5 лучших парфюмов, которые любят большинство женщин.

Читайте также Духи будут держаться весь день: 5 способов продлить их стойкость

Какие духи купить на зиму?

Aerin – Amber Musk

Аромат создает ощущение мягкости и комфорта. В композиции присутствует магнолия, кокосовая вода, абсолют розы, а базу формирует бензоин, мускус, сандал и амбер. Вместе ароматы создают цветочно-пудровый шлейф, который приятно пахнет на коже.



Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Maison Margiela – Replica Jazz Club

Этот вариант духов подходит для тех, кто любит пряные и кожаные ароматы. Аромат наполнен нотками розового перца, ванили, табака и амбры. Запах ощущается очень мужским и подходит для женщин, которые любят насыщенные духи.





Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn – Super Amber

Основные аккорды аромата состоят из амбера, ванили, кедра и мускуса. Парфюм имеет запах нежности и теплоты с современными нотами.





Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Le Labo – Another 13

Этот аромат очень тонкий и деликатный. Среди нот присутствует амброксан, мускус, амбер, жасмин и мох.





Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Christian Dior – Ambre Nuit

Аромат является изысканным и классическим, построенным на запахе теплой смолистой амбры и турецкой розы. Такой парфюм подойдет для особых моментов.



Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Если же вы не опираетесь исключительно на зимние ароматы, то можно присмотреться к другим парфюмам, пишет Cosmopolitan. Специалисты назвали определенные запахи, которые влюбляют в себя с первых нот. Перечисленные духи включают ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian и Byredo, каждый из которых имеет уникальную композицию. Эти ароматы содержат различные ноты, такие как жасмин, ваниль, табак, кокос и слива, что создают незабываемый шлейф.

Какие культовые духи любили наши мамы?