Зіркова стилістка Клара Пьорвіс підкреслила, що правильно підібрана коротка стрижка може освіжити зовнішній вигляд жінки, й надати їй відчуття молодості та впевненості в собі. Про трендові короткі зачіски для жінок у віці, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Яку коротку стрижку обрати жінці 60+?

Французький боб

Французький боб залишається позачасовою зачіскою, яка не втрачає своєї актуальності. Вона характеризується м'якими пасмами на кінцях і чубчиком, який плавно переходить у пасма біля вилиць. Стрижка чудово обрамляє обличчя.

Вона особливо вигідна для тих, у кого тонке або рідке волосся, оскільки менша довжина забезпечує легкий і піднятий вигляд, а шари створюють ілюзію додаткового об'єму.



Французький боб – вічна класика / Фото Pinterest

Піксі

Стрижка піксі стала популярною серед тих, хто шукає сміливий і стильний образ, який вимагає мінімального догляду. Вона не тільки додає об'єму маківці, але й створює ілюзію густішого волосся. Універсальність – особлива риса стрижки, оскільки вона доповнює різноманітні форми обличчя, включаючи круглі, квадратні, овальні та серцеподібні.



Кріс Дженнер полюбляє стрижку піксі / Фото Pinterest

Довгий боб

Вік не є перешкодою для того, щоб носити довше волосся. Важливо, щоб було комфортно. Одним з популярних варіантів є довге каре, яке так полюбляє акторка Джуліанна Мур.

Ця універсальна зачіска пропонує довжину без складнощів у догляді. Ідеально підходить для тих, хто має густе, слухняне волосся. Довгий боб не тільки легко укладається, але й випромінює елегантність.

Класичний боб

Класична стрижка для тих, хто прагне підкреслити структуру обличчя. Зачіска підкреслює форму обличчя та лінію підборіддя, ефективно привертаючи увагу до очей.

Експерти рекомендують плавний зріз, який опускається вздовж підборіддя або трохи нижче, щоб додати обличчю чіткості. Щоб досягти полірованого завершення – висушіть волосся круглою щіткою або злегка розгладьте плойкою.



Класичний боб – завжди вдала стрижка для жінок 60+ / Фото Pinterest

Які стрижки найкращі на осінь-2025?

Модними зачісками осені будуть різні варіації бобу, чубчик, динамічний боб, шеггі з шарами, гладка укладка, теплий блонд і шари у стилі 90-х років.

Варіантів на новий сезон є багато, тож кожен віднайде щось для себе.