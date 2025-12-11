Зима може бути не лише холодною, але й красивою, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У грудні нас чекають корпоративи, цікаві зустрічі та головне свято – Новий рік. Бюті-тренди складаються з кількох важливих нюансів, які варто врахувати при створенні макіяжу в новорічну ніч.

У добірці візажисти зібрали кілька головних трендів, які захочеться спробувати на собі.

Який макіяж зробити на Новий рік?

З кольоровою підводкою

Класичний чорний лайнер вже відходить на другий план. У моду входять насичені сині, смарагдові, винні та фіолетові лінії. Це простий спосіб освіжити образ, не витрачаючи час на багатошарові тіні.

З ягідними тонами на губах та щоках

Ожинові та малинові відтінки додають макіяжу глибини. Вони гарно працюють на помадах та кремових рум’янах.

Шкіра з ефектом місячного сяйва

У моду увійшов вологий фініш, після якого шкіра виглядає гладкою та м’якою. Для такого мейку потрібен легкий тон, хороша підготовка шкіри та делікатний хайлейтер.

З рожевими рум’янами

Рожеві щоки цієї зими знову у фаворитах. Рум’яна потрібно нанести високо на вилиці, щоб створити зимовий ефект.

З губами холодної гами

У моду повертаються лавандові, морозно-рожеві помади з 90-х років. Вони добре пасують до сяючої шкіри й надають образу витонченості. Візажисти радять обирати напівматові текстури, які мають природний вигляд.

Візажисти зазначають, що щільна тональна основа, занадто нафарбовані брови та сильний контуринг можуть візуально зістарити обличчя, пише VegOut. Рекомендується використовувати легкі формули тонального крему, робити розтушування контурингу та вибирати натуральні відтінки для брів і губ.

