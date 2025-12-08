Парфум на Новий рік може бути романтичним та розкішним, якщо підібрати саме ту композицію, яка найкраще відображатиме ваші вподобання та смаки, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Читайте також 5 парфумів, які француженки мріють отримати на Різдво: ви також їх захочете
У зимових трендах ароматів часто переважають шлейфові композиці – теплі, об’ємні та з характером. Втім, не завжди такі парфуми варто обирати на зиму. Для новорічної ночі підійдуть композиції, які нагадуватимуть літо, відпустку чи запах стиглих ягід.
Які парфуми обрати на Новий рік?
Valentino – Born in Roma Donna Extradose
Парфум наповнений композицією зі смородини, рому та ванілі. Такий італійський аромат ідеально підходить до новорічного вишуканого вбрання.
Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest
Chanel – Chance Eau Splendide
Класичний аромат Chanel має в центрі ноти червону малину, яка освіжає навіть у зимову пору. Парфум здатен додати настрою навіть в найхолодніший день.
Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest
Dolce & Gabbana – My Devotion Eau de Parfum Intense
Композиція парфуму складається з півонії, ванілі, груші та амбри. Аромат є солодким з чітким італійським темпераментом.
Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest
Dior – Miss Dior Essence
Цей парфум є лісовою складовою аромату, оскільки в ньому присутній запах бузини, ожини та дуба. Всього кілька цих інгредієнти створили неймовірний запах.
Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest
Marc Jacobs – Perfect Absolute
Аромат напоанений карамелізованим інжиром, жасмином, амброю, тож разом створюють спокусливий та ідеальний аромат.
Найкращі парфуми на Новий рік / Фото Pinterest
Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.