Голлівудські майстрині Таша Рейко та Кейт Лі зазначили, що збільшення очей – це не про кількість макіяжу, а про баланс світла, відтінків і текстур, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Макіяж, який зістарить на 10 років: помилки, що підкреслюють вікові зміни

Описані нижче техніки підійдуть для тих жінок, в яких невеликі очі, навислі повіки або кругла чи глибока посадка.

Як візуально збільшити погляд?

Використання світлого консилера

Консилер візуально здатен відкрити очі. Його потрібно точково нанести у внутрішні та зовнішні куточки очей та під арку брови, щоб підкреслити її форму. Консилер повинен бути легкої текстури, щоб не збирався на складках.

Нюдові та мерехтливі тіні

Есперти рекомендують створювати світлу та рівномірну базу. Нанесіть нюдові тіні на рухову повіку й додайте мерехтливий акцент у внутрішній куток ока. Така дія здатна миттєво пробудити погляд.



Нюдові тіні збільшують погляд / Фото Pinterest

Максимально підкручені вії

Підкручені вії – один із ключових елементів великого погляду. Щоб зробити завиток стійким, тримайте щипці максимально близько до коренів тримаючи кілька секунд, а тоді нанесіть два шари туші. Найкращий результат дає водостійка туш.

Використання підводки

Замість класичного чорного для верхньої повіки візажисти радять використовувати м’які коричневі чи світло-сірі відтінки. Такий колір додасть виразності, не закриваючи очі темним кольором.

Акцентні брови

Густі брови здатні зменшити погляд, тому їх краще укладати фіксувальним гелем та зачісувати волоски догори, замість наповнення темним олівцем.

Візажисти радять жінкам після 40 років уникати яскравих та блискучих тіней, зокрема червоних та металізованих, які можуть візуально зістарити шкіру, пише She Finds. Рекомендується використовувати матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка для світлої шкіри та мокко для темнішої, щоб створити природний вигляд.

Які ще є цікаві поради?