Однією з найпоширеніших причин помилок є надлишок матових текстур і пудри, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Чимало жінок пересушують обличчя й позбавляють його від природного блиску.

Які помилки старять у макіяжі?

Помилка №1 – занадто багато пудри

Надмірна кількість пудри, щільні тіні та густий консилер створюють ефект маски. Шкіра втрачає відблиск, а дрібні зморшки стають ще помітнішими. З віком шкіра стає сухою, тому потрібно обирати рідкі пудри, ВВ-креми та легкі консилери, які вирівнюють тон.

Пудру потрібно наносити лише тонким шаром, щоб вигляд був природним та не перевантаженим.

Помилка №2 – чіткий контур очей

Не варто на нижню повіку проводити чорним олівцем, бо це лише зробить очі меншими й надасть втомленого вигляду. Краще обрати коричневі тіні й легко розтушувати їх біля вій. У внутрішній куточок можна додати трішки хайлайтера, який візуально відкриє погляд.



Помилка №3 – невдалий відтінок рум’ян

Рум’яна повинні лише трішки оживити обличчя. Якщо ж нанести занадто темний відтінок, то він одразу додасть кілька зайвих років. Натомість варто обрати ніжні рожеві чи персикові тони, які імітують природний рум’янець.

Наносити рум’яна потрібно на верхню частину вилиць, спрямовуючи рух пензля до скронь, щоб обличчя виглядало підтягнутим.

Помилка №4 – неправильна форма брів

Брови можуть кардинально змінити вираз обличчя, тому занадто тонкі чи різко окреслені лінії лише додадуть віку. Сучасний варіант – це м’які, природні брови. Зробіть легкі штрихи олівцем чи тінями відтінку вашого волосся й закріпіть все прозорим гелем для фіксації.

Видання Glam розповіло про три форми брів, які здатні омолодити вигляд. Освіжають обличчя жінки прямі брови, брови з піднятими кінчиками, та заокруглені брови. Кожна з цих форм має свої особливості, які підкреслюють природні лінії обличчя.

