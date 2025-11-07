Одной из самых распространенных причин ошибок является избыток матовых текстур и пудры, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Многие женщины пересушивают лицо и лишают его от естественного блеска.

Какие ошибки старят в макияже?

Ошибка №1 – слишком много пудры слишком много пудры

Чрезмерное количество пудры, плотные тени и густой консилер создают эффект маски. Кожа теряет блик, а мелкие морщинки становятся еще заметнее. С возрастом кожа становится сухой, поэтому нужно выбирать жидкие пудры, ВВ-кремы и легкие консилеры, которые выравнивают тон.

Пудру нужно наносить только тонким слоем, чтобы вид был естественным и не перегруженным.

Ошибка №2 – четкий контур глаз

Не стоит на нижнее веко проводить черным карандашом, потому что это только сделает глаза меньше и придаст уставшего вида. Лучше выбрать коричневые тени и легко растушевать их возле ресниц. Во внутренний уголок можно добавить немного хайлайтера, который визуально откроет взгляд.



Ошибка №3 – неудачный оттенок румян

Румяна должны лишь немного оживить лицо. Если же нанести слишком темный оттенок, то он сразу добавит несколько лишних лет. Вместо этого стоит выбрать нежные розовые или персиковые тона, которые имитируют естественный румянец.

Наносить румяна нужно на верхнюю часть скул, направляя движение кисти к вискам, чтобы лицо выглядело подтянутым.

Ошибка №4 – неправильная форма бровей

Брови могут кардинально изменить выражение лица, поэтому слишком тонкие или резко очерченные линии только добавят возраста. Современный вариант – это мягкие, естественные брови. Сделайте легкие штрихи карандашом или тенями оттенка ваших волос и закрепите все прозрачным гелем для фиксации.

Издание Glam рассказало о трех формах бровей, которые способны омолодить вид. Освежают лицо женщины прямые брови, брови с приподнятыми кончиками, и закругленные брови. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые подчеркивают естественные линии лица.

Какой цвет помады омолаживает лицо?