Парфюм на Новый год может быть романтическим и роскошным, если подобрать именно ту композицию, которая лучше всего будет отражать ваши предпочтения и вкусы, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

В зимних трендах ароматов часто преобладают шлейфовые композиции – теплые, объемные и с характером. Впрочем, не всегда такие духи стоит выбирать на зиму. Для новогодней ночи подойдут композиции, которые будут напоминать лето, отпуск или запах спелых ягод.

Какие духи выбрать на Новый год?

Valentino – Born in Roma Donna Extradose

Парфюм наполнен композицией из смородины, рома и ванили. Такой итальянский аромат идеально подходит к новогоднему изысканному наряду.



Chanel – Chance Eau Splendide

Классический аромат Chanel имеет в центре ноты красную малину, которая освежает даже в зимнюю пору. Парфюм способен добавить настроения даже в самый холодный день.



Dolce & Gabbana – My Devotion Eau de Parfum Intense

Композиция парфюма состоит из пиона, ванили, груши и амбры. Аромат является сладким с четким итальянским темпераментом.



Dior – Miss Dior Essence

Этот парфюм является лесной составляющей аромата, поскольку в нем присутствует запах бузины, ежевики и дуба. Всего несколько этих ингредиенты создали невероятный запах.



Marc Jacobs – Perfect Absolute

Аромат напоен карамелизированным инжиром, жасмином, амброй, поэтому вместе создают соблазнительный и идеальный аромат.



Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.

Какие еще есть интересные ароматы?