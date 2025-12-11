Зима может быть не только холодной, но и красивой, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В декабре нас ждут корпоративы, интересные встречи и главный праздник – Новый год. Бьюти-тренды состоят из нескольких важных нюансов, которые стоит учесть при создании макияжа в новогоднюю ночь.
В подборке визажисты собрали несколько главных трендов, которые захочется попробовать на себе.
Какой макияж сделать на Новый год?
С цветной подводкой
Классический черный лайнер уже отходит на второй план. В моду входят насыщенные синие, изумрудные, винные и фиолетовые линии. Это простой способ освежить образ, не тратя время на многослойные тени.
С ягодными тонами на губах и щеках
Ежевичные и малиновые оттенки добавляют макияжу глубины. Они хорошо работают на помадах и кремовых румянах.
Кожа с эффектом лунного сияния
В моду вошел влажный финиш, после которого кожа выглядит гладкой и мягкой. Для такого мейка нужен легкий тон, хорошая подготовка кожи и деликатный хайлайтер.
С розовыми румянами
Розовые щеки этой зимой снова в фаворитах. Румяна нужно нанести высоко на скулы, чтобы создать зимний эффект.
С губами холодной гаммы
В моду возвращаются лавандовые, морозно-розовые помады из 90-х годов. Они хорошо подходят к сияющей коже и придают образу утонченности. Визажисты советуют выбирать полуматовые текстуры, которые выглядят естественно.
Визажисты отмечают, что плотная тональная основа, слишком накрашенные брови и сильный контуринг могут визуально состарить лицо, пишет VegOut. Рекомендуется использовать легкие формулы тонального крема, делать растушевку контуринга и выбирать натуральные оттенки для бровей и губ.
