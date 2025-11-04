Не все женщины хотят красить волосы, чтобы не повредить их, пишет 24 Канал. Кроме того, после окрашивания корни все равно приходится постоянно обновлять новой краской в салоне. Чтобы замаскировать нежелательные пряди, стоит сосредоточить свое внимание на трех стрижках, которые подойдут всем женщинам от 40 лет.

Какие стрижки маскируют седину?

Пикси

Стрижка является несколько смелой, однако удачно освежает образ и скрывает седые волосы. Благодаря объему прическа становится легкой и визуально вытягивает лицо и смягчает четкие линии. Челка может освежить и омолодить образ, добавив нотку женственности.



Многослойный боб

Парикмахеры советуют стрижку всем женщинам, которые имеют редкие и тонкие волосы. Прическа придает волосам объем, поэтому благодаря ей можно иметь красивый и опрятный вид. Преимуществом стрижки является то, что она не требует окрашивания, потому что слои удачно скрывают седину.



Каскад

Женщины после 40 лет часто носят еще длинные волосы, поэтому для тех, кто не хочет их стричь – советуем обратить внимание на каскад. Удлиненные пряди стрижки способны скрыть признаки седины по линии роста волос.



Большинство женщин стали чаще выбирать естественный цвет волос вместо окрашивания, пишет New Beauty. Один из самых популярных способов – это растушевка седины. Техника не только мягко скрывает седые волосы, но и делает переход между цветами незаметным, благодаря чему волосы выглядят довольно натурально.

Как закрашивать седину раз в 3 месяца?