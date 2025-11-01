Макияж с четко обведенным контуром очерчивает форму губ, предотвращает растекание цвета и делает макияж стойким, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Но главным преимуществом является не только очерчивание. С помощью карандаша можно изменить форму губ – сделать их немного полнее и скорректировать асимметрию.

Как правильно нанести карандаш на губы?

Подготовка

Перед нанесением хорошо увлажните губы. Можно нанести бальзам, а потом немного впитать бумажной салфеткой. Это делается для того, чтобы поверхность была гладкой.

Очерчивание контура

Легкими короткими штрихами нужно пройтись по естественному контуру губ, начиная от верхней линии, а затем – завершить нижней.

Корректировка и заполнение

Чтобы создать выразительный эффект, контур можно обвести четче и выходить за пределы собственной линии, но не в уголках губ.

Завершение блеском или помадой

Поверх карандаша нанесите блеск или легкую помаду, чтобы создать эффект 90-х годов.

Начинающим стоит выбирать карандаш почти в тон к губам или на 1-2 тона темнее. Для воспроизведения эффекта контура и объема, возьмите немного темнее карандаш за помаду, чтобы создать теневой эффект.

Губы можно увеличить с помощью помады, пишет Who What Wear. Эффект объемных губ можно создать с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады. Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.

