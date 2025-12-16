К новогодней ночи можно подобрать классический вариант – насыщенный красный оттенок или ногти с блестками, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. А еще можно попробовать современные тренды – горошек, хромированное сияние или черепаховый узор.

Как выглядит лучший маникюр на зиму?

Горошек в теплых оттенках

Для праздничных образов маникюр в горошек – интересный вариант. Попробуйте выбирать теплые коричневые, бордовые или зеленые оттенки с контрастными белыми пятнышками. Этот дизайн легко повторить дома или заказать в салоне.

Акварельный хром

Такой маникюр идеально подойдет для зимних праздников. Ногти получают оттенок драгоценных камней, рассеянного омбре и прозрачного хромированного слоя. Идеально подойдет для тех, кто хочет выделиться.

Нуар-френч

Французский маникюр не обязательно должен быть классическим. Вместо белого кончика можно создать черный глянцевый цвет. Френч хорошо смотрится на длинных или коротких ногтях.

Глянцевый черепаховый оттенок

Теплые оттенки янтарного, коричневого и черного создают праздничный дизайн. Завершающий глянцевый слой добавляет сияния. Такой вариант подойдет для зимних вечеринок и новогодних праздников.

Бордовая глазурь

Насыщенный бордовый или оттенок темной вишни – это универсальный цвет для праздников. Подходит для длинных или современных форм, а также аккуратно подстриженных классических ногтей.

Блестки, хром и магнитные гелевые кончики придадут маникюру праздничного настроения. Зимой стоит избегать ярких фруктовых оттенков, а лучше фокусироваться на глубоких и насыщенных зимних тонах.

Также популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевые ногти, пишет In Journal. Трендовыми цветами являются глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный.

Какой еще маникюр в моде?