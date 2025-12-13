Идея зеркальных ногтей возникла в салонах, когда мастера начали искать техники для создания максимально блестящего и зеркального покрытия, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Как выглядят стеклянные ногти?
Мастер Джулия Диогу говорит, что фишкой нового тренда является блестящее покрытие с почти хрустальным видом. Стеклянные ногти прекрасно вписываются в современную тенденцию естественности.
Красота сегодня – это изящество, а не чрезмерность. Прозрачный дизайн не скрывает ногтевую пластину, а подчеркивает ее. Такой маникюр выглядит изысканно,
– говорит мастер Хуанита Губер-Миллет.
Маникюр идеально подходит под такие зимние образы, как деликатные ювелирные украшения, светлые шубы, дубленки и пальто. Ключ к стеклянным ногтям скрывается в правильном нанесении продуктов. Сначала наносится хромированная база, а после нее толстый слой арех-геля. Именно он обеспечивает отражение света.
Как выглядят трендовые стеклянные ногти?
Глянец
Такой маникюр обожает Хейли Бибер. Он имеет миндальную форму, ультрачистый блеск и минимум деталей.
Классика
Простой прозрачный ноготь – идеальный вариант на все случаи жизни – от похода в офис до свидания или семейного ужина.
С легким розовым
Полупрозрачный розовый оттенок создает эффект здоровых и ухоженных ногтей.
Хромированное стекло
Сочетание хрома и прозрачности выглядит красиво. Цвет – ближе к основанию, а кончик – чистый и светлый.
Теплый беж
Изящный беж добавляет маникюру тепла и мягкости.
Деликатный глиттер
Едва заметные блестки добавляют ногтям глубины без перегрузки. Такой вариант на зиму является идеальным.
