Ароматы известного американского бренда являются бюджетными, поэтому их могут позволить себе все, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Они устойчивы, имеют приятный запах и оставляют после себя незабываемый шлейф.

Читайте также Они божественны: эти духи выбрала принцесса Диана на свою свадьбу

Какие духи Victoria's Secret являются самыми популярными?

Bombshell

Этот аромат – женская классика. Аромат яркий, поэтому прекрасно войдет в подвижный темп декабря. Его можно наносить на рабочие встречи, дела, праздники и вечерние выходы с друзьями.

Чем пахнет? Чувствуются нотки сочных ягод, пионов и свежесть цитрусовых.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

Tease

Парфюм станет беспроигрышным выбором для праздничных дней. Запах аромата сладкий и соблазнительный. Он точно подчеркнет женскую харизму. Хорошо подходит для вечеринок, романтических встреч и всех других моментов, когда хочется услышать много комплиментов.

Чем пахнет? Имеет карамельные и ванильные нотки в сочетании с цветами.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

Bare

Этот аромат очаровывает с первого вздоха. Парфюм достаточно легкий, чистый и естественный. Идеально подойдет для тех женщин, которые любят простоту и элегантность даже в запахах.

Чем пахнет? Присутствуют ноты мускуса, древесины и цветов.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

К слову, французские женщины обожают классику и выбирают ароматы, которые уже получили популярность во всем мире, пишет Vogue. Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности. Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.

Какие еще есть интересные ароматы?