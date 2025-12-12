Некоторые прически настолько удачно выглядят, что отросшие корни просто растворяются в образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Колористы говорят, что волосы отрастают в месяц примерно на 3 миллиметра, поэтому обновлять цвет стоит каждые 6 недель. Однако между визитами к мастеру все равно удастся сохранить опрятный вид.

Читайте также Лунный календарь стрижек на декабрь: когда лучше всего идти в салон

Как замаскировать отросшие корни волос?

Объемные локоны

Если отросшие корни стали слишком заметными, то объем станет вашим лучшим союзником. Когда волосы густые и пышные, то внимание от макушки смещается. Специалисты советуют подчеркивать естественные волны или кудри.

А вот прямые волосы стоит немного уложить в кудри, чтобы придать объем. Пенка или мусс придадут воздушности и будут держать форму весь день.

Голландская коса

Коса – это лучший способ замаскировать линию отрастания. Такая коса похожа на французскую косу, но немного объемнее и визуально делает волосы гуще. Переплетенные пряди распределяют цвет и скрывают неравномерность тона.

Любой аксессуар

Чтобы не тратить много времени на укладку, достаточно завершить прическу аксессуаром. Это может быть бандана, шарф, косынка или широкая повязка, которая полностью закрывает корни.

Специалисты советуют использовать увлажняющие шампуни. Здоровые и блестящие волосы выглядят ухоженными и лучше держат укладку. Термозащита поможет сохранить текстуру и защитит пряди от горячих инструментов.

Издание City Magazine отметило, что теплые шоколадные оттенки волос прекрасно омолаживают, добавляя лицу легкость и свет, а также уменьшают тени, которые подчеркивают усталость. Оттенок мокко-мус и другие теплые шоколадные тона являются универсальными, подходя как для светлой, так и для темной кожи, создавая эффект густых и ухоженных волос.

Какие еще материалы о волосах стоит прочитать?