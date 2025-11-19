Парикмахеры уже давно определили именно те прически, которые идеально подойдут для женщин после 50 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие стрижки скроют старение?

Слоистое каре

Каре со слоями придает волосам желаемый объем и динамику. Многоуровневые пряди не выдают возраста и прекрасно омолаживают.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Челка

Парикмахеры убеждены, что челка способна корректировать возраст. Модный вариант челки-шторки или рваный вариант придают лицу мягкость и прикрывают морщины на лбу.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Короткая длина

Чтобы выглядеть женственно, совсем не обязательно оставаться с длинными волосами. Стрижка пикси – хороший выбор для женщин после 50 лет. Она имеет свежий вид, а короткая длина тоже способна омолодить.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Длинные волосы со слоями

Для тех женщин, которые не хотят прощаться с длиной, стоит обратить внимание на слоение и светлые акценты. Можно сделать мелирование, которое освежит лицо и сделает его более нежным.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Легкая небрежность в укладке

Иногда небрежная укладка имеет довольно естественный вид, отвлекая внимание от возрастных морщин. А еще такая прическа добавляет желаемого объема.



Стрижки, которые омолаживают / Фото Pinterest

Стилисты также рекомендуют обратить внимание на несколько причесок для седых женщин, пишет She Finds. Хорошо омолаживает боб до подбородка, пикси с челкой, помпадур с боковым пробором, омбре боб и многослойный боб. Каждая из этих причесок подчеркивает элегантность седых волос и помогает сэкономить время на укладке.

