Перукарі вже давно визначили саме ті зачіски, які ідеально підійдуть для жінок після 50 років, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які стрижки приховають старіння?

Шарувате каре

Каре з шарами надає волоссю бажаного об’єму й динаміки. Багаторівневі пасма не видають віку й чудово омолоджують.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Чубчик

Перукарі переконані, що чубчик здатен корегувати вік. Модний варіант чубчика-шторки чи рваний варіант надають обличчю м’якості й прикривають зморшки на лобі.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Коротка довжина

Щоб виглядати жіночно, зовсім не обов’язково залишатися з довгим волоссям. Стрижка піксі – гарний вибір для жінок після 50 років. Вона має свіжий вигляд, а коротка довжина теж здатна омолодити.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Довге волосся з шарами

Для тих жінок, які не хочуть прощатися з довжиною, варто звернути увагу на шарування та світлі акценти. Можна зробити мелірування, яке освіжить обличчя й зробить його ніжнішим.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Легка недбалість в укладці

Часом недбала укладка має доволі природний вигляд, відволікаючи увагу від вікових зморшок. А ще така зачіска додає бажаного об’єму.



Стрижки, які омолоджують / Фото Pinterest

Стилісти також рекомендують звернути увагу на кілька зачісок для сивих жінок, пише She Finds. Добре омолоджує боб до підборіддя, піксі з чубчиком, помпадур з боковим проділом, омбре боб і багатошаровий боб. Кожна з цих зачісок підкреслює елегантність сивого волосся і допомагає зекономити час на укладці.

Як виглядають модні стрижки після 60 років?