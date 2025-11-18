З віком губи втрачають свою наповненість, оскільки колаген виробляється менше, тож шкіра стає тоншою, а контур – не таким чітким, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Прості техніки макіяжу допоможуть швидко створити бажаний ефект повноти.

Як зробити губи більшими?

Почніть зі зволоження

Перед нанесенням макіяжу, завжди зволожуйте губи бальзамом. Завдяки ньому губи виглядатимуть гладкішими та об’ємнішими. Бальзам заповнить дрібні зморшки та створить рівну поверхню.

Намалюйте точний контур

За допомогою олівця обведіть контур губ трішки виходячи за межі природної форми. Особливу увагу треба приділити високій точці верхньої губи, щоб візуально її підняти й зробити вигин виразнішим.



Прості способи створення об'ємних губ / Фото Pinterest

Додайте блиску

Після нанесення бальзаму та створення контуру – нанесіть глянцевий блиск. Засоби з екстрактом перцю чилі надають губам легкої припухлості. Світло, яке відбиває блиск, підсилює об’єм, тож вони природно виглядають об’ємнішими.

Матова губна помада здатна лише підкреслити сухість та зробити губи візуально тоншими. Візажисти радять обирати світлі та м’які відтінки, які додають губам привабливості.

Ідеальний контур губ – хіт цього сезону, пише Glamour. За допомогою олівця можна змінити форму губ – зробити їх трохи повнішими й скоригувати асиметрію. Губи з чітко обведеним олівцем були дуже популярними у 90-х роках. Для досягнення цього ефекту, достатньо окреслити губи олівцем, заповнити легкою помадою чи блиском, щоб вони виділялися й привертали до себе увагу.

Які ще є бюті поради?