Звучить картопляна маска для волосся доволі незвично, але працює навіть краще, ніж магазинні продукти, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Читайте також Як висушити волосся, коли немає світла: лайфхаки з тіктоку під час блекаутів

Як зробити картопляну маску для волосся?

У картоплі міститься вітаміни С і В6, а також залізо, калій та ніацин, які необхідні шкірі голови для здорового росту волосся. Коли ці речовини потрапляють на коріння, вони:

Покращують кровообіг;

Зміцнюють фолікули;

Зменшують випадіння;

Стимулюють появу нових та сильних волосин.

Окрім того, картопля прибирає залишки засобів, нормалізує жирність та освіжає волосся без пересушування.

Для приготування рецепту потрібні 2 середні картоплини та кілька ложок води. Наріжте картоплю без шкірки та збийте у блендері з невеликою кількістю води. Отриману суміш нанесіть на корені та по довжині сухого чи вологого волосся. Помасажуйте шкіру голови кілька хвилин, щоб активні речовини краще поділяли.



Картопляна маска корисно впливає на волосся / Фото Freepik

Залишіть все на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою. Після цього добре вимийте волосся за допомогою шампуню.

Як працює картопляна маска?

Картопляний сік містить ферменти та природні цукри, які допомагають волоссю утримувати вологу, тому пасма стануть еластичнішими й слухнянішими. А вітаміни живлять волосся та зменшують ламкість волосся.

Фахівці радять адаптувати маску до кожного типу волосся:

Для сухого волосся – додайте чайну ложку меду;

Для жирного – кілька крапель лимонного соку;

Для посічених кінчиків – трішки кокосової чи мигдалевої олії.

Зміни після застосування картопляної маски помітні вже через 3 тижні регулярного застосування. Випадіння помітно зменшиться, а шкіра голови не буде такою жирною.

Для отримання шовковистого волосся, рекомендуємо скористатися японським методом миття голови, пише Vogue. Перед миттям волосся японки використовують теплий компрес з рушника, змоченого у настої трав. Він відкриває пори та покращує проникнення корисних речовин.

Під час миття волосся застосовується масаж силіконовими гребінцями для стимуляції кровообігу та глибокого очищення шкіри голови. Волосся японки сушать рушником з мікрофібри.

Які ще є лайфхаки про догляд за волоссям?