Звучит картофельная маска для волос довольно необычно, но работает даже лучше, чем магазинные продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как сделать картофельную маску для волос?

В картофеле содержится витамины С и В6, а также железо, калий и ниацин, которые необходимы коже головы для здорового роста волос. Когда эти вещества попадают на корни, они:

Улучшают кровообращение;

Укрепляют фолликулы;

Уменьшают выпадение;

Стимулируют появление новых и сильных волос.

Кроме того, картофель убирает остатки средств, нормализует жирность и освежает волосы без пересушивания.

Для приготовления рецепта нужны 2 средние картофелины и несколько ложек воды. Нарежьте картофель без кожуры и взбейте в блендере с небольшим количеством воды. Полученную смесь нанесите на корни и по длине сухих или влажных волос. Помассируйте кожу головы несколько минут, чтобы активные вещества лучше разделяли.



Картофельная маска полезно влияет на волосы / Фото Freepik

Оставьте все на 20 минут, а потом смойте теплой водой. После этого хорошо вымойте волосы с помощью шампуня.

Как работает картофельная маска?

Картофельный сок содержит ферменты и природные сахара, которые помогают волосам удерживать влагу, поэтому пряди станут более эластичными и послушными. А витамины питают волосы и уменьшают ломкость волос.

Специалисты советуют адаптировать маску к каждому типу волос:

Для сухих волос – добавьте чайную ложку меда;

Для жирных – несколько капель лимонного сока;

Для секущихся кончиков – немного кокосового или миндального масла.

Изменения после применения картофельной маски заметны уже через 3 недели регулярного применения. Выпадение заметно уменьшится, а кожа головы не будет такой жирной.

Для получения шелковистых волос, рекомендуем воспользоваться японским методом мытья головы, пишет Vogue. Перед мытьем волос японки используют теплый компресс из полотенца, смоченного в настое трав. Он открывает поры и улучшает проникновение полезных веществ.

Во время мытья волос применяется массаж силиконовыми расческами для стимуляции кровообращения и глубокого очищения кожи головы. Волосы японки сушат полотенцем из микрофибры.

Какие еще есть лайфхаки об уходе за волосами?