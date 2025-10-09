Вам понадобится только старая зубная щетка, которой вы больше не пользуетесь, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу блогера Натальи Пазл.

Как создать объем на волосах?

Средство для чистки зубов способно стать секретным помощником в создании роскошной прически. С помощью щетки можно легко придать волосам текстуру и создать потрясающий объем. Все можно сделать несколько минут, не тратя много времени на сложные процедуры. Метод является достаточно простым, поэтому его можно применять хоть каждый день.

По словам блогера, перед мытьем волос, голову нужно потереть зубной щеткой с шампунем по всей площади. Таким образом можно создать замечательный прикорневой объем. Щетка работает как скраб, поэтому волосы не так быстро жирнеют.

Как щетка создает объем: смотрите видео

Придать волосам объем можно благодаря еще нескольким лайфхакам, пишет Elle. После вечернего мытья головы перед сном рекомендуется сделать высокий небрежный пучок. К утру волосы высохнут и хвост станет волнистым и объемным. Также специалисты советуют сместить пробор на противоположную сторону. Одно и то же положение локонов вызывает привыкание, а когда сделать пробор на другую сторону, то образуется желаемый объем.

Специалисты еще рекомендуют сушить локоны вниз головой и использовать сухой шампунь. Его нужно нанести на чистые волосы после сушки, чтобы добавить прикорневого объема.

