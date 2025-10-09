Вам знадобиться лише стара зубна щітка, якою ви більше не користуєтеся, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Наталії Пазл.

Як створити об’єм на волоссі?

Засіб для чистки зубів здатен стати секретним помічником у створенні розкішної зачіски. За допомогою щітки можна легко надати волоссю текстури й створити приголомшливий об’єм. Все можна зробити кілька хвилин, не витрачаючи багато часу на складні процедури. Метод є досить простим, тож його можна застосовувати хоч кожного дня.

За словами блогерки, перед миттям волосся, голову потрібно потерти зубною щіткою з шампунем по всій площі. Таким чином можна створити чудовий прикореневий об’єм. Щітка працює як скраб, тож волосся не так швидко жирніє.

Як щітка створює об’єм: дивіться відео

Надати волоссю об’єму можна завдяки ще кільком лайфхакам, пише Elle. Після вечірнього миття голови перед сном рекомендовано зробити високий недбалий пучок. До ранку волосся висохне й хвіст стане хвилястим та об’ємним. Також фахівці радять змістити проділ на протилежний бік. Одне й те саме положення локонів викликає звикання, а коли зробити проділ на інший бік, то утвориться бажаний об’єм.

Фахівці ще рекомендують сушити локони вниз головою й використовувати сухий шампунь. Його потрібно нанести на чисте волосся після сушіння, щоб додати прикореневого об’єму.

