Вам знадобиться лише стара зубна щітка, якою ви більше не користуєтеся, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Наталії Пазл.
Читайте також Чубчик Біркін повертається в моду: виглядає краще, ніж будь-коли
Як створити об’єм на волоссі?
Засіб для чистки зубів здатен стати секретним помічником у створенні розкішної зачіски. За допомогою щітки можна легко надати волоссю текстури й створити приголомшливий об’єм. Все можна зробити кілька хвилин, не витрачаючи багато часу на складні процедури. Метод є досить простим, тож його можна застосовувати хоч кожного дня.
За словами блогерки, перед миттям волосся, голову потрібно потерти зубною щіткою з шампунем по всій площі. Таким чином можна створити чудовий прикореневий об’єм. Щітка працює як скраб, тож волосся не так швидко жирніє.
Як щітка створює об’єм: дивіться відео
Надати волоссю об’єму можна завдяки ще кільком лайфхакам, пише Elle. Після вечірнього миття голови перед сном рекомендовано зробити високий недбалий пучок. До ранку волосся висохне й хвіст стане хвилястим та об’ємним. Також фахівці радять змістити проділ на протилежний бік. Одне й те саме положення локонів викликає звикання, а коли зробити проділ на інший бік, то утвориться бажаний об’єм.
Фахівці ще рекомендують сушити локони вниз головою й використовувати сухий шампунь. Його потрібно нанести на чисте волосся після сушіння, щоб додати прикореневого об’єму.
Як покращити ріст волосся розмариновою водою?
Розмаринова вода дуже популярна в тіктоці. Вона допомагає зупинити випадіння волосся та покращує його якість, стимулюючи кровообіг у шкірі голови.
Для приготування розмаринової води потрібні свіжий або сушений розмарин, вода та, за бажанням, евкаліптова або жожоба олія, яку можна використовувати як спрей-ополіскувач після миття.