Підібрані образи підійдуть для корпоративів, вечірок з друзями, зустрічей з родиною та інших грудневих святкувань.

Що одягнути на Новий рік замість сукні?

Одяг з лелітками

Лелітки на вбранні є дуже вишуканим, святковим декором. Мерехтіння блискіток не залишить байдужим нікого, тому можна обирати топи, спідниці, шорти чи корсети з лелітками. Для створення гармонійного образу, поєднуйте блискучий верх чи низ з однотонним класичним елементом гардероба.

Червоний трикотаж

Зимові свята складно уявити без червоного кольору. Можна до сукні приміряти червоні колготки, до костюма – туфлі, а до корсета підібрати вишуканий червоний клатч чи сумку. А от чорне пальто дуже красиво метчиться з червоним шарфом.

Монохромний білий образ

Образи витримані у білій чи молочній гамі мають дорогий та вишуканий вигляд. Білий є одним із найпопулярніших кольорів зими, а світлі тони завжди додають відчуття тихої розкоші та елегантності.

Атласний верх

Таке вбрання легко реалізувати, оскільки для святкового образу знадобиться атласна блуза чи жакет. Завдяки цим речам можна швидко створити святковий образ без зайвих зусиль. А ще стилісти рекомендують робити акцент на прикрасах та аксесуарах.

Астрологи рекомендують обирати певні кольори для зустрічі Нового року, оскільки вони можуть приносити успіх і щастя. До рекомендованих кольорів входять червоний, оливковий, металік, ніжно-рожевий, бордовий і синій, кожен з яких має свою символіку і вплив.

Які ще поради треба знати?