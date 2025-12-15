Андре Тан розповів, які речі підібрати, щоб не лише стильно у них виглядати, але й залучити успіх та фінансову стабільність у прийдешньому році, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

Фахівець цього разу виділив не вбрання, а саме кольори, які найбільше імпонують головній тварині року.

Які речі обрати на Новий рік 2026?

2026 рік пройде під покровою Червоного Вогняного Коня, тому головним кольором буде червоний. За словами Андре Тана, будь-який відтінок червоного стане ідеальним для зустрічі Нового року – від вишневого до бордового.

Для тих, кому хочеться чогось яскравішого, варто звернути увагу на помаранчевий відтінок. Бронзові та золотисті відтінки за словами астрологів принесуть великий фінансовий успіх.

Новорічну ніч можна зустрічати в спокійних та природніх тонах. Дизайнер рекомендує обирати коричневий, який є найтрендовішим кольором цього сезону. А ще не варто забувати про зелений колір, який додасть розкоші та елегантності вашому образу.

А от популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Які ще поради треба знати?