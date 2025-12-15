Андре Тан рассказал, какие вещи подобрать, чтобы не только стильно в них выглядеть, но и привлечь успех и финансовую стабильность в наступающем году, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

Специалист на этот раз выделил не наряды, а именно цвета, которые больше всего импонируют главному животному года.

Какие вещи выбрать на Новый год 2026?

2026 год пройдет под покровом Красной Огненной Лошади, поэтому главным цветом будет красный. По словам Андре Тана, любой оттенок красного станет идеальным для встречи Нового года – от вишневого до бордового.

Для тех, кому хочется чего-то более яркого, стоит обратить внимание на оранжевый оттенок. Бронзовые и золотистые оттенки по словам астрологов принесут большой финансовый успех.

Новогоднюю ночь можно встречать в спокойных и естественных тонах. Дизайнер рекомендует выбирать коричневый, который является самым трендовым цветом этого сезона. А еще не стоит забывать о зеленом цвете, который придаст роскоши и элегантности вашему образу.

Что одеть на Новый год: смотрите видео

А вот популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевые ногти, пишет In Journal. Трендовыми цветами являются глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный.

Какие еще советы надо знать?