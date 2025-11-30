Астрологи говорят, что некоторые вещи лучше оставить в старом году, чтобы не привлечь в жизнь лишние проблемы, пишет 24 Канал. Это касается не только цветов, но и конкретных вещей.
Что нельзя надевать на Новый год?
Старую и изношенную одежду
Любые вещи с катышками, растянутыми манжетами, потертостями и дырками абсолютно не подходит для встречи Нового года. Такой наряд закрепляет бедность, а Огненная Лошадь не любит застоя. На празднование стоит выбрать что-то новое и опрятное.
Черная одежда
В год Огненной Лошади черный цвет не стоит одевать. Он приглушает огненную энергию и символизирует застой в жизни. Черные детали можно одевать, но не полностью черный наряд.
От черной одежды на Новый год стоит отказаться / Фото Pinterest
Повседневные вещи
Новый год всегда символизирует изменения в жизни, поэтому ежедневная одежда тянет за собой рутину и обыденность. Лошадь любит движение и праздничную атмосферу, поэтому джинсы, базовый свитер или рубашка – не лучший выбор.
Одежда с негативными ситуациями
Если есть какая-то вещь, которая напоминает вам о неприятных событиях или людей, то 31 декабря от нее лучше отказаться. Плохая энергетика не совсем положительно повлияет на старт года, поэтому лучше выбирать то, что вызовет комфорт и уверенность.
Грязная одежда
Вещи с пятнами могут стать началом хаоса и неприятностей в Новом году, которые будут тянуться все месяцы. Лучше такую одежду не использовать для праздничного события.
Какие еще есть интересные новогодние новости?
Для встречи Нового года 2026 года следует избегать черного, синего, голубого голубого, белого, серого, темно-коричневого и графитового цветов.
На Новый год 2026, год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый и молочный.