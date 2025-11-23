Стилисты советуют делать ставку на яркие теплые тона – от красного до кораллового, пишет 24 Канал. Также красиво смотрятся оранжевые, золотистые и медные тона. Эти оттенки привлекут внимание и создадут ощущение праздника. По словам астролога, эти цвета символизируют активность, успех и жизненную силу.

Читайте также В чем встречать Новый 2026 год: советы для каждого знака Зодиака

Какие платья выбрать на Новый год 2026?

Красные и коралловые

Такие энергичные цвета настраивают на активность и придают уверенности в себе.

Золотые и медные

Эти платья – классика, которая символизирует достаток и тепло. Золотистые и медные оттенки всегда были популярными на Новый год и до сих пор не покидают трендов.

Белые и персиковые

Платье в белом и персиковом цвете подходит тем женщинам, которые хотят новое начало в Новом году. Они имеют изысканный и красивый вид. Добавить эффектности платьям можно благодаря эффектным аксессуарам.

Для праздничной ночи подойдут платья из атласа, шифона или кружева. Платья могут быть декорированы блестками, камнями или бахромой. Такие детали придадут образу яркости, а интересные вырезы или драпировки – легкости и игривости.

Платье мини и макси – это универсальная длина, которая позволит выбрать стиль в соответствии с мероприятием и настроением. Астрологи советуют учесть, что на Новый год стоит избегать холодных тонов – черного или темно-синего, поскольку они не соответствуют энергии Огненной Лошади и могут уменьшить праздничное настроение. А вот яркие цвета подчеркнут харизму и уверенность в себе.

Что еще нужно знать о нарядах на Новый год?