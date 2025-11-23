Стилісти радять робити ставку на яскраві теплі тони – від червоного до коралового, пише 24 Канал. Також красиво виглядають помаранчеві, золотисті та мідні тони. Ці відтінки привернуть увагу й створять відчуття свята. За словами астролога, ці кольори символізують активність, успіх та життєву силу.

Читайте також У чому зустрічати Новий 2026 рік: поради для кожного знаку Зодіаку

Які сукні обрати на Новий рік 2026?

Червоні та коралові

Такі енергійні кольори налаштовують на активність та додають впевненості в собі.

Золоті та мідні

Ці сукні – класика, яка символізує достаток і тепло. Золотисті та мідні відтінки завжди були популярними на Новий рік й досі не покидають трендів.

Білі та персикові

Плаття у білому та персиковому кольорі підходить тим жінкам, які хочуть новий початок у Новому році. Вони мають вишуканий та красивий вигляд. Додати ефектності платтям можна завдяки ефектним аксесуарам.

Для святкової ночі підійдуть сукні з атласу, шифону чи мережива. Плаття можуть бути декоровані блискітками, камінцями чи бахромою. Такі деталі додадуть образу яскравості, а цікаві вирізи чи драпірування – легкості та грайливості.

Плаття міні та максі – це універсальна довжина, яка дозволить обрати стиль відповідно до заходу та настрою. Астрологи радять врахувати, що на Новий рік варто уникати холодних тонів – чорного чи темно-синього, оскільки вони не відповідають енергії Вогняного Коня й можуть зменшити святковий настрій. А от яскраві кольори підкреслять харизму та впевненість в собі.

Що ще треба знати про вбрання на Новий рік?