Господар року не любить сірості та простоти, тому святковий образ повинен бути виразним, енергійним та помітним, пише 24 Канал.

Кінь належить до стихії Вогню, тому до вдалих кольорів належать:

Вогняні відтінки : червоний, багряний, кораловий і теракотовий;

Теплі відтінки : мідний, золотий, бронзовий та карамельний;

Глибокі кольори: темно-синій, сапфіровий, смарагдовий;

Природні відтінки: шоколадний, винний, каштановий.

Тотемна тварина 2026 року любить рухливі тканини, тому варто обирати речі з шовку, атласу, сатину, оксамиту тощо. Підійде той матеріал, що коливається при русі.

Який одяг підійде на Новий рік для кожного знаку Зодіаку?

Овен

Цьому знаку Зодіаку підійдуть червоні чи коралові сукні. Гарно виглядатимуть плаття з асиметрією, відкритими плечима чи сміливими вирізами. Прикраси варто обирати золоті, а макіяж – з акцентом на губи.

Телець

Астрологи радять Тельцям обирати шоколадні, мідні та карамельні відтінки. Серед тканин варто робити ставку на шовкові, оксамитові чи атласні сукні. Аксесуари можуть бути масивними.

Близнюки

Близнюкам рекомендовано звернути увагу на золотий металік, бронзу та червоний колір. Підійдуть сукні з хвилястими спідницями та цікаві фасони речей.

Рак

Ракам підійдуть смарагдові, глибокі сині та винні відтінки. На Новий рік варто обирати шовкові сукні та прикраси з перлинками.

Лев

Щоб залучити успіх у рік Коня, астрологи радять Левам обирати золото, бронзу, мідь чи насичений червоний колір. Найкращим варіантом буде сукня в довжині максі, а зачіска – з об’ємними хвилями, які дорого виглядають.

Діва

Щасливим кольором для Дів стане сливовий, фіолетовий чи темний рубиновий. Сукні повинні бути гладкими, витонченими та лаконічними, а прикраси – золотими й мінімалістичними.

Терези

Астрологи радять Терезам обирати на Новий рік темно-синій, сапфіровий, бірюзовий чи золотий колір. Сукня повинна бути з шифону, шовку чи сатину.

Скорпіон

У новорічну ніч Скорпіонам краще зосередитися на чорному, винному, бордовому, темно-червоному відтінку. Можна обирати сміливі силуети, глибокі вирізи чи драпірування.

Стрілець

А от Стрільцям на Новий рік потрібно виблискувати у яскравому червоному, помаранчевому чи мідному кольорі. Кінь любить свободу, тому обирайте сукні, які не будуть сковувати рухів.

Козеріг

Здобути щастя у Новому році Козерогам допоможе вбрання у золотистих відтінках. Речі повинні випромінювати статус, а зачіска та макіяж – ідеально довершити вигляд.

Водолій

Астрологи радять Водоліям обирати блакитну сукню, бірюзову та аквамаринову. Образ можуть довершувати цікаві деталі з асиметрією.

Риби

У новорічну ніч Рибам підійде перламутровий, молочно-золотий, ніжний рожевий, кремовий чи винний. Прикраси можуть бути тонкими, з перлинами чи світлими каменями. Зачіску краще зібрати в елегантний пучок чи ніжні хвильки.

Які ще є поради щодо одягу на Новий рік?