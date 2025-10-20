Астрологи впевнені, що кожен колір має свою енергетику, тому радять уникати їх у важливі свята, пише 24 Канал. Кажуть, що певні відтінки здатні привабити успіх у життя, інші ж – відлякують щастя й привертають не зовсім приємні події.

Читайте також У цьому одязі не можна зустрічати Новий рік 2026: ризикуєте позбутися успіху

За східним календарем, 2026 рік пройде під покровою Вогняного Коня. Рік обіцяє видатися активним та енергійним, але для того, щоб тварина була прихильною до вас, варто уникати кількох кольорів.

У яких кольорах не варто зустрічати Новий рік?

Синій

Цей колір конфліктує з вогняною стихією та гасить її, тому в новорічну ніч краще обмежити вибір суконь чи костюмів цього кольору. Щоб не викликати ніяких конфліктів вже з початку року, краще звернути увагу на ті відтінки, які подобаються тварині.

Блакитний

Світлий блакитний відтінок асоціюється з водою або холодом, тому астрологи рекомендують його уникати. Блакитні сукні виглядають дуже красиво, але на Новий рік все ж таки варто оминати цей відтінок.

Білий колір

Колір вважається нейтральний та елегантним, але в рік Вогняного Коня краще замінити білий на трендовий молочний чи відтінок вершкового масла.



У новорічну ніч краще оминати білі сукні / Фото Pexels

Сірий

Плаття в сірих кольорах можуть виглядати приглушеними й позбавленими енергії. Такий колір точно не підійде на святкування Нового року, оскільки тварина є енергійною та дуже активною.

Чорний

Новий рік – це початок чогось нового, тому краще уникати темного відтінку, який в нашій культурі асоціюється з трауром.

Довершити новорічний образ можна завдяки красивій сумці, пише Who What Wear. Цього року в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.

Що одягнути на Новий рік 2026?