Його перевага полягає в тому, що стійкість будь-якого аромату продовжується набагато краще, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як продовжити запах парфумів?

Увесь секрет полягає у використання праймера, який ми використовуємо перед нанесенням косметики. Цей засіб робить шкіру гладшою та допомагає макіяжу довше триматися. Більшість з нас навіть не знають про те, що саме праймер може подовжити стійкість аромату.

Найкраще парфуми розкриваються на точках пульсу – зап’ястях, згинах ліктів, за вухами та на шиї. Якщо нанести тонкий шар праймера на ці ділянки, то база уповільнить випаровування й дозволить запаху рівномірно розкриватися впродовж дня.

Потрібно нанести невелику кількість бази на точки пульсу, дати праймеру повністю увібратися, а поверх нанести улюблений аромат. Засіб створює плівку, яка утримує ароматні молекули на поверхні шкіри, тому запах буде відчуватися довше.

Формула праймера розроблена так, щоб зберігати макіяж, тож чудово підходить для фіксації парфумів. Аромат здатен добре триматися впродовж багатьох годин. Важливо лише обирати праймер без запаху, щоб він не перебив та не змінив композицію парфумів.

Фахівці вже визначили кілька парфумів, які ідеально підходять на зиму, пише In Journal. Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус. Серед рекомендованих зимових парфумів: Aerin Amber Musk, Maison Margiela Replica Jazz Club, Ellis Brooklyn Super Amber, Le Labo Another 13, Christian Dior Ambre Nuit.

