Покупка здійснена у правильний період місячного циклу, може принести задоволення, зекономити та навіть подарувати гарний настрій, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. А от неправильно обраний день може зіпсувати враження й принести розчарування.
За місячним календарем на грудень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня;
- Повня: 7 грудня;
- Спадний Місяць: 8 – 20 грудня;
- Молодик: 21 грудня.
Коли у грудні краще утриматися від покупок?
Повня – 7 грудня
У Повні емоції загострюються, а рішення даються важче. Є велика ймовірність, що ви виберете не зовсім те, що вам буде потрібно, а подарунки не принесуть радості. Астрологи радять у цей день уникати великих витрат. Придбані речі у Повню здатні розчарувати та виявитися неякісними.
Місячний календар покупок на грудень / Фото Pexels
Молодик – 21 грудня
День є складним для фінансових рішень, тому придбання у фазу Молодика буде зайвим чи непотрібним. Важливі покупки краще перенести на кілька днів.
Коли у грудні можна робити покупки?
Зростаючий Місяць – 1 – 6 грудня та 22 – 31 грудня
Ці дати є найсприятливішими для покупок. Придбані речі будуть довго служити. Можна купувати різні подарунки, техніку, одяг чи святковий декор.
Спадний Місяць – 8 – 20 грудня
У цей період астрологи радять фокусуватися на дійсно потрібних речах. Краще уникати імпульсивних покупок, а всі інші необхідні речі – спокійно купувати. Проте варто утриматися від знижок та незапланованого шопінгу.
Які речі можна купити у грудні?
