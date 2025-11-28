Покупка здійснена у правильний період місячного циклу, може принести задоволення, зекономити та навіть подарувати гарний настрій, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. А от неправильно обраний день може зіпсувати враження й принести розчарування.

За місячним календарем на грудень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць: 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня;

1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня; Повня : 7 грудня;

: 7 грудня; Спадний Місяць : 8 – 20 грудня;

: 8 – 20 грудня; Молодик: 21 грудня.

Коли у грудні краще утриматися від покупок?

Повня – 7 грудня

У Повні емоції загострюються, а рішення даються важче. Є велика ймовірність, що ви виберете не зовсім те, що вам буде потрібно, а подарунки не принесуть радості. Астрологи радять у цей день уникати великих витрат. Придбані речі у Повню здатні розчарувати та виявитися неякісними.



Місячний календар покупок на грудень / Фото Pexels

Молодик – 21 грудня

День є складним для фінансових рішень, тому придбання у фазу Молодика буде зайвим чи непотрібним. Важливі покупки краще перенести на кілька днів.

Коли у грудні можна робити покупки?

Зростаючий Місяць – 1 – 6 грудня та 22 – 31 грудня

Ці дати є найсприятливішими для покупок. Придбані речі будуть довго служити. Можна купувати різні подарунки, техніку, одяг чи святковий декор.

Спадний Місяць – 8 – 20 грудня

У цей період астрологи радять фокусуватися на дійсно потрібних речах. Краще уникати імпульсивних покупок, а всі інші необхідні речі – спокійно купувати. Проте варто утриматися від знижок та незапланованого шопінгу.

Які речі можна купити у грудні?