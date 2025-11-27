Кардиган може бути самостійною одиницею в образі, а може бути гарним доповненням до футболки, лонгсліву чи водолазки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які кардигани в моді цього сезону?

Базовий трикотажний кардиган

Ця модель є найпрактичнішою, бо здатна виручити в будь-якій ситуації. У моді варіанти в приглушених тонах: молочний, сірий, бежевий чи кавовий. Його можна комбінувати з джинсами чи спідницею. Така річ добре впишеться в будь-який образ та буде актуальною ще багато сезонів.

Об’ємний кардиган ручної в’язки

Рельєфні в’язані кардигани з великими петлями виглядають дуже красиво. Можна обирати у довжині міді та з масивними ґудзиками. Для створення зимового аутфіту, доповнюйте його джинсами чи широкими штанами.

Подовжений кардиган-пальто

Доволі стильно виглядає довгий кардиган, який можна носити в приміщенні для додаткового комфорту. Стилісти радять комбінувати його з високими чоботами та об’ємною сумкою.

Крім кардиганів на зимову пору варто придбати водолазки, пише In Journal. Гольф можна поєднувати з джинсами, пальто, светрами та мініспідницями для створення різноманітних образів у холодну пору. Водолазка з джинсами, довгим пальто, светром або короткою спідницею створює універсальні та стильні комбінації для щоденного носіння або офісу.

Які ще модні новинки варто знати?