Якщо ви в пошуках ідеального пуховика на зиму, то радимо придивитися до кількох цікавих варіантів, які будуть в моді цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на Elle.
Які пуховики будуть в моді взимку?
Вкорочений пуховик
Короткі моделі пуховиків знову повертаються в моду. При виборі варто звернути увагу на щільний комір-стійку, витончені манжети та капюшон.
Трендові пуховики зими / Фото Pinterest
Подовжений пуховик
Хітом сезону стануть моделі в довжині міді та максі. Вони здатні стати альтернативою пальту, зберігши при цьому легкість. Такий пуховик ідеально підійде для холодної зими.
Трендові пуховики зими / Фото Pinterest
Блискучий пуховик
Особливо популярними цього року є пуховики з глянцевої тканини. Такий верхній одяг перетворюється на яскравий елемент гардероба й допоможе виділитися навіть у сірі дні.
Трендові пуховики зими / Фото Pinterest
Коричневий пуховик
Окрім базового чорного чи молочного пуховика, варто робити ще й ставку на коричневі відтінки. Це може бути відтінок шоколаду, карамелі чи коньяку.
Трендові пуховики зими / Фото Pinterest
Пуховик з поясом
Об’ємні пуховики з поясом здатні створити ідеальний баланс, підкреслюючи талію. Яскраві кольори додадуть сучасності, а класичний чорний стане ідеальною базою до будь-яких стилізацій.
Трендові пуховики зими / Фото Pinterest
Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім пуховиків, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.
Які пальта роблять образ дорогим?
Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.
Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.