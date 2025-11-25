Якщо ви в пошуках ідеального пуховика на зиму, то радимо придивитися до кількох цікавих варіантів, які будуть в моді цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

Які пуховики будуть в моді взимку?

Вкорочений пуховик

Короткі моделі пуховиків знову повертаються в моду. При виборі варто звернути увагу на щільний комір-стійку, витончені манжети та капюшон.



Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Подовжений пуховик

Хітом сезону стануть моделі в довжині міді та максі. Вони здатні стати альтернативою пальту, зберігши при цьому легкість. Такий пуховик ідеально підійде для холодної зими.



Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Блискучий пуховик

Особливо популярними цього року є пуховики з глянцевої тканини. Такий верхній одяг перетворюється на яскравий елемент гардероба й допоможе виділитися навіть у сірі дні.



Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Коричневий пуховик

Окрім базового чорного чи молочного пуховика, варто робити ще й ставку на коричневі відтінки. Це може бути відтінок шоколаду, карамелі чи коньяку.



Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Пуховик з поясом

Об’ємні пуховики з поясом здатні створити ідеальний баланс, підкреслюючи талію. Яскраві кольори додадуть сучасності, а класичний чорний стане ідеальною базою до будь-яких стилізацій.



Трендові пуховики зими / Фото Pinterest

Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім пуховиків, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.

