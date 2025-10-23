Стилісти кажуть, що потрібно серйозно ставитися до верхнього одягу, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Пальто є набагато важливішою складовою, аніж те, які речі під ним. У добірці ви віднайдете ідеальні моделі пальта, у які варто інвестувати.

Цього сезону актуальними залишаться довгі класичні силуети, а новинкою стане – поєднання кольорів. Більшість представлених пальт – універсальні та елегантні, тому радимо звернути на них увагу.

Які пальта в моді восени?

Пальто довжини максі

Модель у довжині максі має розкішний вигляд. Такі пальта представили багато дизайнерів, тож можете сміливо додавати вишуканий верхній одяг до свого гардероба.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Пальто з палантином

Пальта з палантином повертаються й стають справжнім хітом. Виглядає річ вишукано, а завдяки шарфу додає тепла й бажаного об’єму. Цього року набирають популярності вкорочені пальта з палантином, які лагідно називають куртками з шарфами.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Акцент на талії

Після того, як у моду увійшли приталені жакети, далі в хід пішли приталені пальта. Вони чудово формують жіночий силует, вдало балансуючи між елегантністю та практичністю.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Відтінок хакі

Земляні, природні тони цієї осені є доволі популярними. Обирайте для себе колір хакі чи оливковий. В поєднанні з базовими речима, таке пальто матиме благородний вигляд. А ще такий верхній одяг підійде для тих, хто втомився від чорних чи сірих пальт.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Двоколірні моделі

Цього сезону в моду входить двоколірне пальто, яке виглядає досить свіжо й цікаво. Затяті модниці вже можуть починати шукати такий верхній одяг для себе.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Видання Vogue пише, що в моді також буде хутряне пальто в короткій та довгій версії. Серед трендових кольорів – молочне, сіре та коричневе. А от для тих, хто хоче підібрати для себе щось особливе – може звернути увагу на пальто-сукню з розкльошеним низом.

Який верхній одяг купити на осінь?