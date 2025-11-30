Верхній одяг став не просто захистом від холоду, але й способом заявити про свій стиль та продемонструвати індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Цього сезону актуальними залишаються звичні для нас речі, а деякі з них вразять оригінальністю.

Який верхній одяг в моді цієї зими?

Скульптурне пальто

Цієї зими у тренді будуть пальта з вираженою талією та широкими плечима. Попри це, пальто все одно виглядає жіночно та дуже стильно.



Високий комір

Верхній одяг з високим коміром захищає від вітру та холоду й додає образу елегантості. Високий комір може бути на пальті, куртці чи дублянці.



Вкорочений пуховик

Короткий пуховик варто придбати, якщо хочеться урізноманітнити свої образи. Його легко поєднати з джинсами, сукнями чи високими черевиками.



Хутряні вставки

Цієї зими в моду входять пальта з хутряними вставками. Виглядає такий верхній одяг доволі розкішно й відсилає нас до естетики 90-х років.



Пальто з поясом

Завдяки цьому пальто можна зробити образ жіночним та підкреслити талію. Такий верхній одяг дозволить завжди взимку виглядати вишукано.



Цього року доволі популярними є шуби, пише Vogue. Наймоднішими фасонами шуб на зиму 2025 є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі. Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з хутром навколо шиї та рукавів.

Які пальта роблять образ дорогим?